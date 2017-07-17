Украина и Грузия ведут переговоры о строительстве транспортного коридора из Азии в Европу

17.07.2017 17:31 В Грузии начались переговоры представителей украинских и грузинских министерств инфраструктуры и экономики по вопросам развития транспорта на направлении Европа-Кавказ-Азия. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань.



Переговоры с министерством экономики Грузии относительно Дорожной карты развития транзита Европа-Кавказ-Азия. С портом Батуми обсудим снижение портовых сборов и лоцманских услуг для вагонов и автотранспорта из Украины, - отметил он.



Напомним, в июне руководители железных дорог Украины, Грузии, Польши, Ирана, и Азербайджана подписали протокол намерений по развитию нового транспортного коридора "Юг-Запад" - от Индийского океана и Персидского залива в Европу.



Также сообщалось, что Россия, Армения и Грузия объявили о снижении тарифов на железнодорожные и паромные грузоперевозки между собой.



При этом Довгань проинформировал, что будет осуществлена подготовка к грядущему визиту Президента Украины в Грузию, который также будет в основном посвящен вопросам транспорта и транзита.















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