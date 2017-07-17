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На проспекте Агмашенебели в Тбилиси будет построен гостиничный комплекс


17.07.2017   21:34
На проспекте Агмашенебели в Тбилиси планируется обустройство гостиничного комплекса. Служба архитектуры мэрии Тбилиси уже выдала разрешение на строительство, сообщает радио "Коммерсант"

По проспекту Агмашенебели №178 находится памятник культурного наследия, бывшее здание "института". Согласно плану произойдет его реабилитация, и сзади него будет построена новая гостиница. Руководитель компании-владельца проекта "Georgian hotel management" Давид Гелбахиани заявил, что на этой территории будет построена 3-звездочная гостиница бренда красного IBIS, входящего в группу "Акор", а в здании самого памятника культурного наследия будет открыта грузинская национальная 5-звездочная гостиница.

"В гостинице IBIS будет 150 номеров, наряду с номерами здесь будет размещена вся необходимая инфраструктура, ресторан, бар, и др. Инвестиционная стоимость составляет 7 миллионов долларов. 5-звездочная гостиница будет на 20 номеров, и будет решена в грузинском стиле, в грузинском национальном сегменте. Стоимость этого проекта составляет 3,5 миллионов долларов. У двух гостиниц будет один общий двор" - заявил Гелбахиани.

Согласно плану, проект будет завершен в конце 2018 года.

По его же заявлению, "Джорджиан отел менеджмент" является девелоперской компанией гостиниц, которая уже владеет одним хостелом в Ваке. Выясняется, что проектом той же компании была гостиница "Меркурий" в Тбилиси, а в будущем запланировано открыть одну брендовую гостиницу за пределами Тбилиси.







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