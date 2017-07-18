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Стоимость природного газа в Тбилиси увеличилась приблизительно на 0,5 тетри


18.07.2017   17:10
Для населения Тбилиси стоимость 1 кубометра газа увеличилась приблизительно на 0,5 тетри, - такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ) на сегодняшнем заседании, на котором для компании «Казтрансгаз Тбилиси» были установлены тарифы на поставку, распределения, пропуск и потребление природного газа в 2017-2018 годах.

Действовавший ранее тариф для населения столицы составлял приблизительно 45,620 тетри за 1 кубометр, а новый тариф составит 46,153 тетри (с учетом НДС).

ООО «Казтрансгаз-Тбилиси» - дочерняя компания казахского АО «Казтрансгаз», которая с 2009 года обслуживает больше всего абонентов в масштабе Тбилиси.

Тариф будет действовать с 20 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года.






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