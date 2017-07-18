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Грузия и Украины намерены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов


18.07.2017   17:56
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, отметив стремление к увеличению товарооборота между двумя странами в ближайшей перспективе до 1 млрд долларов минимум, сообщает пресс-служба главы государства.

"Главное внимание уделялось секторальному сотрудничеству, прежде всего в торгово-экономической сфере. Отмечалось стремление сторон довести в ближайшее время товарооборот между странами по крайней мере до 1 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Отметим, что стороны положительно оценили работу украинско-грузинского бизнес-форума и отметили важность повышения эффективности деятельности рабочих групп в составе Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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Напомним, в этом году Украина и Грузия отмечают 25-летие возобновления дипломатических отношений. Отметим, что в рамках официального визита Порошенко в Грузию была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.






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