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Территория арочной плотины Ингури ГЭС становится туристической зоной


19.07.2017   12:42
Территория, прилегающая к арочной плотине гидроэлектростанции Ингури, становится туристической зоной.

На презентации проекта аттракции мирового уровня, которая состоится 19 июля в 17:00 часов, будет присутствовать премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

Согласно концепции, туристическая инфраструктура плотины Ингури ГЭС включает смотровые площадки, канатную дорогу, научный и центр открытий, открытое концертное пространство, судоходную инфраструктуру, самый высокий лифт в мире на плотине (280 м), и несколько аттракционов с экстремальными компонентами. Согласно концепции развития, плотину также можно будет использовать для разных инсталляционно-образных мероприятий.

В процессе строительно-инфраструктурного обустройства туристической зоны будут работать около 200 местных жителей. Число занятых после работ по инфраструктурному обустройству возрастет до 300 человек. По предварительным расчетам, туристическая зона Ингури в год обслужит около 400 000 туристов.

Инвестиционный размер строительной работы составляет приблизительно 50 миллионов лари, для привлечения которых уже начались переговоры с потенциальными инвесторами. Следует отметить, что по постановлению правительства Грузии, с 4 сентября 2015 года арочной плотине Ингури ГЭС присвоен статус памятника национальной категории.

Проектировка туристической зоны, для которой выделено более 2 миллионов лари, займет год, после чего на территории арочной плотины начнутся строительно-инфраструктурные работы.







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