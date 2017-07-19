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Турция, Азербайджан и Грузия договорились по таможне


19.07.2017   15:14
Таможенные службы Азербайджана, Грузии и Турции содействуют развитию транспортных коридоров в регионе, в частности, железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК), заявил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев.

По его мнению, страны были связаны «Великим шелковым путем» и сейчас активизируется работа в отношении БТК, который будет запущен осенью 2017 года.

«По БТК организована первая встреча таможенных служб, мы обсудим перспективы развития и укрепления сотрудничества, широкий спектр специализированных вопросов, и по результатам встречи будет принят очень важный документ, который будет способствовать развитию торгово-транспортных коридоров в регионе», - сказал А.Алиев.

Министр по вопросам таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкчи отметил важность увеличения товарооборота между странами региона.

«В таможенных пунктах пропуска иногда требуется упрощению процедур, и думаю, что мы примем соответствующие документы. Коридор БТК, который запустят Турция, Грузия и Азербайджан, послужит миру на Кавказе, развитию торговли с другими заинтересованными странами, безопасной доставке грузов. Уверен в успехе сегодняшних бакинских переговоров», - сказал турецкий министр.

По мнению первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, «совместные проекты трех стран, включая БТК, имеющие стратегическое значение, и подобные проекты будут и в будущем».






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