WizzAir отменяет налог за ручную кладь больших размеров

19.07.2017 19:15 С 29 октября авиакомпания WizzAir отменяет налог за ручную кладь больших размеров. Об этом компания пишет на официальной странице Facebook.



"Фантастическая новость! С 29 октября 2017 года вы сможете занести большой ручной багаж в самолет, и это будет входить в цену билета"- написано в посте.



До сих пор в самолет бесплатно можно было пронести только маленькую сумку (42X32X25 см). А большой багаж определялся по цене билета и направлениям. До 29 октября во время покупки на сайте цена большого багажа составит 10-16 евро, а в случае добавления в аэропорте стоимость достигает 35 евро.















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