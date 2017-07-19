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Порошенко в Батуми рассказал об экспортных потерях из-за эмбарго


19.07.2017   19:57
В прошлом году потери украинских экспортеров, связанные с торговым эмбарго со стороны Российской Федерации, составили 1 млрд долларов США.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Украинско-грузинском бизнес-форуме в Батуми, сообщает корреспондент Укринформа.

“По нашим расчетам, как результат эмбарго, примерные убытки украинских экспортеров от торговых ограничений и потерь транзитных возможностей только за 2016 год составляют 1 млрд долларов США”, - сказал глава государства.

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В то же время он подчеркнул, что Украина уже преодолевает эти препятствия, и добавил, что к настоящему моменту удалось “обуздать” инфляцию, а также с 5 млрд до 18,5 млрд увеличить золотовалютные резервы НБУ и “очистить” банковскую систему.






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