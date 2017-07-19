Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

По проекту Баку-Карс будет создана новая группа


19.07.2017   20:46
По проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет создана новая группа. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев на встрече руководителей таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

По его словам, на протяжении многих лет в Азербайджане и соседних странах ведутся определенные работы в связи с реконструкцией древнего Шелкового Пути.

"В результате этого мы добились увеличения перевозок и создания различной инфраструктуры. Впервые в Азербайджане проходит встреча в связи с намечаемым открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Целью является создание группы для решения этих вопросов в будущем", - сказал глава ГТК.

А.Алиев отметил, что в конце мероприятия будет принята декларация по развитию проекта: "По итогам встречи также ожидается подписание Азербайджаном и Турцией соглашения о создании электронной системы обмена информацией по транзитным перевозкам автомобильным транспортом".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект ЕС обсуждает более активную роль женщин в сельскохозяйственных кооперативах Грузии
8000-летняя история грузинского вина оживет в Бордо
В Беларуси открылся Центр мифологического туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гурбанов: Грузоперевозки из Казахстана и Китая по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс увеличатся до 500 тыс. контейнеров
Чеченский омбудсмен просит содействия в защите прав ветерана ФСИН Нурадина Бисаева
В Ереване учителей заставят снять высокие каблуки и надеть форму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна