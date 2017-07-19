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По проекту Баку-Карс будет создана новая группа
19.07.2017 20:46
По проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет создана новая группа. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Айдын Алиев на встрече руководителей таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.
По его словам, на протяжении многих лет в Азербайджане и соседних странах ведутся определенные работы в связи с реконструкцией древнего Шелкового Пути.
"В результате этого мы добились увеличения перевозок и создания различной инфраструктуры. Впервые в Азербайджане проходит встреча в связи с намечаемым открытием железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Целью является создание группы для решения этих вопросов в будущем", - сказал глава ГТК.
А.Алиев отметил, что в конце мероприятия будет принята декларация по развитию проекта: "По итогам встречи также ожидается подписание Азербайджаном и Турцией соглашения о создании электронной системы обмена информацией по транзитным перевозкам автомобильным транспортом".
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