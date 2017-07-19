Турецкий министр рассказал о работах по строительству ж/д Баку - Тбилиси - Карс

19.07.2017 21:09 Cтроительство участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проходящей по территории Турции, планируется завершить до конца 2017 года.об этом сказал в среду министр таможни и торговли Бюлент Тюфенкджи на трехсторонней встрече в формате Азербайджан - Грузия - Турция.



По его словам, в прошлом существовали определённые проблемы с реализацией проекта, но они уже устранены и работы ведутся в усиленном режиме. Как добавил министр, строительство БТК завершено на 85 процентов.



Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кусишвили, в свою очередь, добавил, что одна из задач таможенных органов трех стран - способствование увеличению торговли в регионе.



"Верю, что железная дорога Баку - Тбилиси - Карс позволит нам достичь этой цели. После того как дорога будет сдана в эксплуатацию, к проекту сможет подключиться Казахстан, что в свою очередь позволит нам увеличить товарооборот и расширить экономические связи с Центральной Азией", - сказал Кусишвили.



В среду в Баку прошла встреча представителей таможенных и пограничных служб Азербайджана, Грузии и Турции. В рамках встречи подписаны два документа: совместная декларация о расширении трехстороннего сотрудничества в таможенных вопросах между странами, а также соглашение между Турцией и Азербайджаном о создании электронной системы обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом.



По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией - 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.















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