АМЮГ считает, что затраты на «Check in Georgia» не привлекают дополнительно иностранных туристов

20.07.2017 19:08 Министр культуры Грузии прокомментировал исследование, распространенное Ассоциацией молодых юристов, касающееся концертов, проведенных в минувшем году в рамках проекта "Check in Georgia", в котором говорится о нарушениях.



Михаил Гиоргадзе называет заявления представителей АМЮГ несерьезными, и говорит, что противостояние неправительственной организации с Министерством культуры перешло в личные отношения.



По словам Гиоргадзе, Министерство культуры распространило информацию в связи с билетами, проданными на концерты, со ссылкой на компанию онлайн-билетов.



"Думаю, этот вопрос перешел в несерьезный режим. Им уже три раза один за другим пришлось отозвать собственный иск. Лично я бы не сомневался в их компетенции, просто кажется, что все это уже переходит в личное отношение, и в режим какой-то засады, что абсолютно непонятно для меня"- заявил Михаил Гиоргадзе.



Тем временем "Ассоциация молодых юристов" заявляет о нарушениях. Разговор идет о билетах, проданных в прошлом году на трех концертах.



По информации неправительственной организации, билеты, которые продавались в онлайн режиме, приобрели лишь 5,23% иностранных граждан, а по количеству туристов, приехавших в Грузию, на этих трех мероприятиях присутствовали только 0,5%. Эти цифры по заявлению организации, отличаются от тех цифр, о которых говорил министр культуры.



Авторы исследования заявляют, что целью проведения Министерством культуры проектов "Check in Georgia" был рост туристов в стране, что по официальным документам не подтверждается.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ