Из Турции в Грузию отправился первый экспериментальный поезд Баку-Тбилиси-Карс

20.07.2017 20:42 Из Турции в Грузию отправился первый экспериментальный поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.



Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анатолийское агентство, экспериментальный поезд отправился в Грузию из турецкого города Карс.



Среди первых пассажиров поезда были министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмед Арслан, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель АО «Грузинские железные дороги» Мамука Вахтадзе, президент АО «Казахстанские железные дороги» Канат Алпысбаев. Руководители железных дорог ознакомились с проделанной работой, обменялись мнениями.















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