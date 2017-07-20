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Из Турции в Грузию отправился первый экспериментальный поезд Баку-Тбилиси-Карс
20.07.2017 20:42
Из Турции в Грузию отправился первый экспериментальный поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Анатолийское агентство, экспериментальный поезд отправился в Грузию из турецкого города Карс.
Среди первых пассажиров поезда были министр транспорта, мореходства и коммуникаций Турции Ахмед Арслан, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель АО «Грузинские железные дороги» Мамука Вахтадзе, президент АО «Казахстанские железные дороги» Канат Алпысбаев. Руководители железных дорог ознакомились с проделанной работой, обменялись мнениями.
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