Список высокогорных сел Грузии расширился

22.07.2017 23:32 Список высокогорных сел Грузии расширился – в ближайшее время жители еще 37 сел смогут пользоваться льготами, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



В 2015 году в Грузии был принят специальный закон, направленный на поддержку высокогорных регионов. Закон предусматривает надбавки к зарплатам учителей и врачей, увеличение выплат для граждан пенсионного возраста и людей, которые получают социальную помощь от государства. Физические лица освобождены от выплат подоходного налога и налога на имущество, а предприниматели освобождены от налога на прибыль и имущество. Льготами могут воспользоваться только жители сел, которым присвоен статус высокогорных.



«Важно, что согласно закону «О развитии высокогорных регионов» 37 сел добавилось к списку высокогорных поселений, что означает, что педагоги, врачи, пенсионеры и социально незащищенные получат дополнительные льготы, также льготы получат компании, которые будут освобождены от уплаты ряда налогов», — заявил Квирикашвили на заседании правительства.



Премьер считает, что инициатива правительства сможет вернуть людей в села.



«Я думаю, что много людей вернется, и эта тенденция к счастью уже наблюдается, и эта тенденция, как ожидается, продолжится», — добавил Квирикашвили.



Согласно закону, семьи, проживающие в высокогорных регионах Грузии, получают ежемесячно 100 лари (42 долларов) в течение года в виде надбавки от государства на первенца и второго ребенка. На третьего и каждого последующего ребенка в семье помощь государства составляет не менее 200 лари (83,3 доллара) ежемесячно в течение двух лет.



Высокогорным считается поселение, которое находится на высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря и выше. Жителями высокогорных регионов признаны те, кто постоянно, не менее девяти месяцев в год, там живет и имеет соответствующую регистрацию.















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