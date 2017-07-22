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В Тбилиси количество канатных дорог может увеличиться с двух до девяти
22.07.2017 23:36
Согласно проекту Генерального плана землепользования в Тбилиси количество канатных дорог может увеличиться с двух до девяти
На сегодняшний день в Тбилиси функционируют две канатные дороги – одна связывает площадь Европы с крепостью Нарикала, а вторая – проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером.
Генеральный план предполагает развитие канатных дорог по двум сценариям. Первый сценарий предполагает создание трех новых канаток: Самгори-Вазисубани, Важа-Пшавела – Нуцубидзе и Театр Ахметели – Згвис убани – ТЭВЗ.
Второй сценарий предполагает создание семи канатных дорог: Самгори – Вазисубани;
станция метро «Университет» — студгородок (с перспективой продления до пригорода — Цхнети);
Важа-Пшавела – Багеби (с перспективой продления до Цхнети);
Важа-Пшавела – плато Нуцубидзе;
Дидубе –Вашлиджвари (с перспективой продления до озера Лиси);
Вокзальная площадь – Лоткини (с перспективой продления до т.н. Тбилисского моря); Театр Ахметели – Згвис убани (Морской район) – ТЭВЗ.
«Надо отметить, что развитие канатных дорог требует больших инвестиций. Рекомендации представлены, и по возможности должно происходить их развитие», — сказал мэр Тбилиси Давид Нармания.
Первая канатная дорога, от проспекта Руставели до Мтацминдского парка, открылась в Тбилиси в 1957 году, а вторая, от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, — спустя девять лет. К 90-м годам прошлого столетия в столице функционировали пять канатных дорог.
К 2010 году в Тбилиси не работала ни одна канатная дорога. Первую из них запустили в 2012 году – от площади Европы до крепости Нарикала.
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