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Узбекистан поставил первую партию грузовой техники MAN в Грузию
22.07.2017 23:40
Между СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan» и компанией «TEGETA Truck & Bus» Ltd. (г. Тбилиси) было достигнуто соглашение на поставку партии шасси мусоросборочной машины MAN, отмечается в сообщении компании.
В целях детального и подробного ознакомления с техникой «MAN», СП ООО «JV MAN AUTO-Uzbekistan» выразило свою готовность в отгрузке структурным подразделениям Мэрии г.Тбилиси городского низкопольного автобуса и некоторых образцов коммунальной техники (мусоровоза с задней загрузкой и комбинированной дорожной/поливомоечной машины) для проведения испытательных заездов и работ.
Сегодня СП ООО «JV MAN Auto-Uzbekistan» производит широкий модельный ряд техники - седельные тягачи, самосвалы, спецтехнику, автобусы - всего более 50 наименований, которые соответствуют стандартам Евро 4 и 5. Данная техника пользуется высоким спросом, как на внутреннем рынке страны, так и в странах СНГ, отметили в компании.
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