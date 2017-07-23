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Квирикашвили: Вся прибыль гостиницы «Сно» будет потрачена на благотворительные цели


23.07.2017   18:30
Одним из выражений особенной силы нашего патриарха является именно гостиница «Сно», на открытии которой мы сегодня присутствуем, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на церемонии открытия гостиницы в Сно.

Георгий Квирикашвили поблагодарил патриарха и всех тех, что принимал участие в осуществлении этого проекта и отметил, что открытие этой гостиницы имеет очень большое значение для экономического положения местного населения.

Премьер-министр так же коснулся запланированных в регионе проектов. В частности, завершения строительства канатной дороги Коби - Гудаури и строительства с будущего года тоннеля Млета – Коби.

«Важно то, что вся прибыль гостиницы будет тратиться на благотворительные нужды. С нашей стороны можем сказать, что в будущем году завершится строительство канатной дороги Коби – Гудаури, что превратит Степанцминда, Сно и регион в целом в зимний курорт, исходя из того, что весь гостиничный ресурс, имеющийся здесь, прямо привязан к потенциалу Гудаури. В будущем году начнется строительство тоннеля Млета – Коби, который будет завершен через 2 года и вступит в эксплуатацию с 2020 года», - заявил премьер-министр.







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