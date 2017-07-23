Новая канатка превратит регион Мцхета-Мтианеты в зимний курорт

23.07.2017 19:09 Канатная дорога Коби-Гудаури, строительство которой завершится в 2017 году, превратит Степанцминда, Сно и весь регион Мцхета-Мтианети в зимний курорт, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье.



Грузинский премьер говорил о текущих и запланированных инфраструктурных проектах на церемонии открытия новой 34-местной гостиницы в селе Сно. На открытии присутствовали Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, президент Георгий Маргвелашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе и другие официальные лица.



"Строительство канатной дороги Коби-Гудаури завершится в будущем году, что превратит Степанцминда, Сно и весь этот регион в зимний курорт, исходя из того, что гостиничный комплекс, который здесь существует напрямую связан с потенциалом Гудаури". – отметил премьер.



Он также сообщил, что в будущем году начнется строительство тоннеля Млета-Коби, которое завершится через два года и к 2020 году вступит в эксплуатацию.



Гудаури – один из самых современных и развитых зимних курортов Грузии. Он пользуется большой популярностью у российских и зарубежных туристов. Курорт расположен на Военно-Грузинской дороге на высоте 2200 метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди заснеженных пиков и глубоких ущелий.



В течение нескольких лет правительство Грузии планирует потратить на развитие горнолыжной инфраструктуры на зимних курортах страны 170 миллионов лари (порядка 71 миллионов долларов).















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