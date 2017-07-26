Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 7%


26.07.2017   17:07
Национальный банк Грузии ставку рефинансирования оставил в неизменном виде на уровне 7%. Об этом стало известно после того, как Комитет НБГ по монетарной политике провел свое заседание 26 июля.

По заявлению НБГ, рост показателя инфляции, зафиксированной во втором квартале, соответствует существующим прогнозам. «В июне годовое изменение индекса потребительских цен составило 7,1%, из них доля табачных изделий и горючего составила 2,6 процентных пункта», - говорится в сообщении НБГ.

«Указанный рост показателя инфляции является временным. По прогнозу, ожидается, что инфляция со второй половины года начнет сокращаться и, наряду с истечением влияния одноразовых факторов, в начале будущего года приблизится к целевому показателю. С учетом указанного, необходимость дополнительного ужесточения политики не выявляется», - заявляет НБГ.

Как отмечается в заявлении, в первой половине 2017 года индикаторы экономического роста указывают на более высокий рост, чем ожидалось. С этой точки зрения, НБГ акцентирует внимание на «улучшение внешнего сектора», что, по информации НБГ, «выражается в росте экспорта товаров и услуг (туризм), а также объемов денежных переводов в высоких темпах».

«Рост кредитования экономики со стороны банков колеблется в рамках 15%, что соответствует существующим макроэкономическим прогнозам», - говорится в заявлении НБГ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии должен открыться иранский банк - посол Грузии
Темур Чкония: 90% фруктовых соков в Грузии - ненатуральные
Ассоциация молодых финансистов против запрета на продажу аграрных земель иностранцам
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии пропал турист из России
Россия наращивает оккупационный контингент в Абхазии
Еще одна россиянка попалась на путевках в Абхазию
Две гражданки Украины стали жертвами трефикинга в Абхазии
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США перебросили на учения в Грузию бронетехнику (Видео)
NDI: Жителей Грузии больше беспокоят проблемы занятости, чем территориальная целостность
Министерство инфраструктуры Грузии отчиталось о строительстве тоннеля на границе с Россией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна