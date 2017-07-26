Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 7%

26.07.2017 17:07 Национальный банк Грузии ставку рефинансирования оставил в неизменном виде на уровне 7%. Об этом стало известно после того, как Комитет НБГ по монетарной политике провел свое заседание 26 июля.



По заявлению НБГ, рост показателя инфляции, зафиксированной во втором квартале, соответствует существующим прогнозам. «В июне годовое изменение индекса потребительских цен составило 7,1%, из них доля табачных изделий и горючего составила 2,6 процентных пункта», - говорится в сообщении НБГ.



«Указанный рост показателя инфляции является временным. По прогнозу, ожидается, что инфляция со второй половины года начнет сокращаться и, наряду с истечением влияния одноразовых факторов, в начале будущего года приблизится к целевому показателю. С учетом указанного, необходимость дополнительного ужесточения политики не выявляется», - заявляет НБГ.



Как отмечается в заявлении, в первой половине 2017 года индикаторы экономического роста указывают на более высокий рост, чем ожидалось. С этой точки зрения, НБГ акцентирует внимание на «улучшение внешнего сектора», что, по информации НБГ, «выражается в росте экспорта товаров и услуг (туризм), а также объемов денежных переводов в высоких темпах».



«Рост кредитования экономики со стороны банков колеблется в рамках 15%, что соответствует существующим макроэкономическим прогнозам», - говорится в заявлении НБГ.















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