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Президент Кыргызстана ратифицировал договор с Грузией об избежании двойного налогообложения


26.07.2017   17:33
Президент Алмазбек Атамбаев ратифицировал соглашение между правительствами Кыргызстана и Грузии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход, подписанное в октябре 2016 года в Тбилиси. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата главы государства.

Документ должен определить правила разграничения прав каждого из государств по части налогообложения субъектов, находящихся на территории друг друга. При этом методы реализации этих положений устанавливают внутригосударственные нормы налогового права.


Соглашение защитит резидента одной страны от дискриминационного налогообложения в другой, предотвратит уклонение от налогов или злоупотребление положениями документа через обмен информацией между компетентными органами.

Также отмечается, что данное соглашение должно привлечь прямые иностранные инвестиции в КР и дать уверенность иностранным фирмам, что налогом их обложат только в одном из государств.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.






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