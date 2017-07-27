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Грузинское вино компании «Бадагони» получило золотую медаль в Италии


27.07.2017   17:42
Впервые в истории грузинского вина – вино компании «Бадагони» получило золотую медаль на престижном международном винном конкурсе «Mondial des Vins Extrêmes Cervim». Высокой награды GRAND GOLD было удостоено вино «Saperavi Reserve». «Это беспрецедентный случай для грузинского вина.

Конкурс проводится при поддержке Международной организации винограда и вина O.I.V. (International Organisation of Vine and Wine), что придает ему еще большее значение», - отмечено в сообщении компании.

«Mondial des Vins Extrêmes Cervim» отличается от других международных конкурсов вина тем, что они выбирают лучшие вина только из тех регионов, которые обладают уникальной историей и традициями вина. Саперави - это одно из самых любимых красных вин в Грузии, имеет гармоничный вкус и приятную терпкость. Изготовлением Саперави занимаются практически все грузинские винодельни.






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