Проект изменений в закон об азартных играх будет представлен на осенней сессии парламента

03.08.2017 10:14



Дополнительно предусматривается создание комиссии с регулирующими функциями. Работа этой структуры будет ориентирована на изучение ситуации в стране в игорной отрасли. Эта же организация будет ответственна и за разработку плана действий для удовлетворения ключевых бизнес-аспектов, а именно, контроля за работой игорной сферы, устранения оборота нелегальных денежных средств в наличных, предотвращения отмывания средств.



В целом поставлена цель по ограждению общества от всего возможного негатива со стороны игорной индустрии с сохранением дохода бюджета от этого направления. Последний, к слову, немаленький. За последние пять лет оборот игорного бизнеса увеличился в десять раз, а текущие значения опережают показатели сферы энергетики.



Охват индустрии гемблинга в стране



На сегодняшний день игорная отрасль активно развивается как в реальном, так и в виртуальном пространстве, предлагающем для





На осенней сессии парламента Грузии будет предложен проект изменений, затрагивающий закон об азартных играх. Стоит отметить, что в разработке законодательных инициатив принимают участие представители неправительственной сферы. Уже сейчас указывается на то, что одним из положений документа станет введение возрастных ограничений на участие в играх казино. Такой шаг позволит создать для государства хорошую защиту от социальной катастрофы и прекратить бесконтрольное участие общества в онлайн-развлечениях далеко не безобидного плана. Интересно то, что пока что возрастной ценз четко не установлен, возможно, он даже будет превышать совершеннолетие.Дополнительно предусматривается создание комиссии с регулирующими функциями. Работа этой структуры будет ориентирована на изучение ситуации в стране в игорной отрасли. Эта же организация будет ответственна и за разработку плана действий для удовлетворения ключевых бизнес-аспектов, а именно, контроля за работой игорной сферы, устранения оборота нелегальных денежных средств в наличных, предотвращения отмывания средств.В целом поставлена цель по ограждению общества от всего возможного негатива со стороны игорной индустрии с сохранением дохода бюджета от этого направления. Последний, к слову, немаленький. За последние пять лет оборот игорного бизнеса увеличился в десять раз, а текущие значения опережают показатели сферы энергетики.На сегодняшний день игорная отрасль активно развивается как в реальном, так и в виртуальном пространстве, предлагающем для казино вулкан зеркало и другие инструменты для организации дистанционного времяпрепровождения. Жители и гости Грузии охотно посещают наземные казино, но при этом не забывают заглядывать и на специализированные сайты. Последние часто открывают возможности не только для удовлетворения азартных интересов, но и просто для развлечения в комфортной обстановке. Здесь речь идет об использовании демо-версий популярных слотов, не обязывающих к внесению денежных средств, но при этом открывающих доступ ко всему функционалу автоматов. Таковые востребованы среди нескольких категорий потребителей, а именно, среди любопытствующих граждан без денежного интереса, среди неопытных и профессиональных игроков, желающих без материального риска познакомиться поближе к теми или иными симуляторами.











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