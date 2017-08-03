Лицензирование такси не вступит в силу и в 2018 году

03.08.2017 13:59 «О лицензировании таксистов ничего нового не слышно, эта сфера по-прежнему остается без внимания. По нынешнему законодательству, сфера частного извоза не регулируется. Это означает, что любой желающий, который купит трафарет такси, может начать эту работу без всякого лицензионного и подоходного налога. Как видно, не только в 2017, но и в 2018 году в этой сфере новая система не будет задействована. Любой владелец автомобиля может приобрести знак такси и обслуживать пассажиров. Никто не проверяет ни исправность автомобиля, ни психическое состояние водителей, что в итоге нарушает нормы безопасности», - пишет газета «Резонанси».



«Президент Ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили состоит в рабочей группе, которая вместе с мэрией работает над регулированием такси. Он говорит, что нужно решить очень много вопросов, но часть вопросов останется нерешенной. Руководитель пресс-службы транспортной службы мэрии Мириан Лебанидзе отмечает, что вопрос лицензирования такси по-прежнему не решен», - отмечает издание.



«Этот вопрос обсуждается уже много лет, но пока его исполнение не началось и, разумеется, никаких новостей нет. Это не первая проблема для города, пока нужно решить многое другое. Техосмотр должны пройти все водители, исправными должны быть и такси, и обычные машины. Что касается справки о здоровье, которая входит в план лицензирования, ее можно получить за 20-25 лари в любой клинике, и она ничего не поменяет. Есть еще один вопрос - разговор идет только о лицензировании столичных такси. Следовательно, это коснется тбилисских таксистов, но кто будет контролировать такси, которые приедут из Батуми, Гори? В других городах никакие регуляции не обсуждаются», - заявил в беседе с корреспондентом издания Давид Месхишвили.



«О новых регуляциях и лицензировании в этой сфере разговоры начались еще в 2016 году, но этот вопрос остается нерешенным. «У всех водителей такси обязательно должно быть информационное табло - кто обслуживает водителя, данные водителя и контактный телефон. Если водитель представляет таксомоторную компанию, у него должны быть карточка водителя и данные этой компании. Думаю, со следующего года мы перейдем к конкретным действиям в этом направлении», - заявил глава транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе. Как видно, пока этот вопрос останется нерешенным. Эксперты же считают, что новые правила не вступят в силу не только в 2017, но и в 2018 году», - заключает издание.















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