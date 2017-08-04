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«Лотерейная компания Грузии» закрывается


04.08.2017   17:52
«Лотерейная компания Грузии» закрывается. По информации «Бизнеспрессньюс», последний, 796-й по счету розыгрыш лото 6/36 состоится 1 сентября. После организации последнего розыгрыша лото и процедуры выплаты выигрыша «Лотерейная компания Грузии» прекратит деятельность.

«С учетом интересов включенных в национальную лотерею участников, сообщаем, что принять участие в розыгрыше Лотерейной компании Грузии будет возможно до 1 сентября 2017 года включительно», - отмечается в информации, распространенной компанией.

Продажа билетов лото 6/36 и всех текущих моментальных розыгрышей прекратится вечером 1 сентября.

«Лотерейная компания Грузии» вошла на грузинский рынок в 2009 году. Компания до сих пор владеет эксклюзивным правом на проведение в Грузии лотереи. 70%-й долей «Лотерейной компании» владеет государство, а 30% принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Лексор капитал корпорейшн», зарегистрированному на Виргинских островах в Британии.






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