Trump Tower в Грузии построят под другим названием

04.08.2017 23:55 Глава грузинской девелоперской компании Silk Road Group Георгий Рамишвили в одиночку построит небоскреб, строительство которого планировалось совместно с компанией Дональда Трампа. Здание расположится в Батуми на берегу Черного моря, сообщает американское издание Forbes.



В 2012 году компания Дональда Трампа Trump Organization и грузинская Silk Road Group заявили о строительстве жилого 47-этажного небоскреба за $250 млн под названием Trump Tower. Интерьер здания разработала дочь американского лидера Иванка Трамп, которая в настоящее время занимает должность советника президента США, напоминает издание.



Однако в январе этого года, незадолго до инаугурации Трампа, компании выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что принято решение «формально завершить разработку проекта Trump Tower в Батуми». Причиной этого стали опасения, что бизнес Трампа в бывшей стране СНГ вызовет «конфликт интересов», пишет Forbes. Несколько недель спустя компания Silk Road Group заявила о том, что вместо небоскреба Трампа планирует построить многоквартирный дом с элитным жильем.



Сейчас стало известно, что небоскреб будет построен на основе первоначального проекта, уточняет издание. Также грузинский девелопер рассказал, что планирует пристроить к небоскребу крупное казино, сообщается в заметке. Рамишвили пояснил, что намерен назвать небоскреб T Tower, уточняется в публикации. Официально объявить о строительстве небоскреба грузинский девелопер планирует в сентябре, когда будет находится в Нью-Йорке, поясняет Forbes.



До начала политической карьеры избранный президент США Дональд Трамп был известен своими крупными девелоперскими проектами. Трамп строил небоскребы, отели, гостиницы в США и других странах. Сейчас в разных странах мира находятся десятки зданий под брендом Trump. Одно из самых дорогих и известных зданий, которые построил Дональд Трамп, является Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке. В небоскребе располагается штаб-квартира корпорации The Trump Organization, а также личный пентхаус семьи Трампов. Многофункциональное 58-этажное здание Trump Tower в Нью-Йорке было построено в 1983 году. Высота небоскреба — 202 м.















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