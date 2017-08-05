Европейский банк выделит Грузии кредит на модернизацию системы водоснабжения

05.08.2017 20:14 Это первый опыт прямого финансирования грузинской компании Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Европейский банк выделит долгосрочный кредит в размере 21,47 миллионов евро для коммунальной службы Тбилиси – компании «Georgian Water and Power (GWP)» – на поддержку программы развития систем водоснабжения и очистки сточных вод.



Кредит позволит GWP восстановить завод по очистке сточных вод в городе Гардабани, а также модернизировать и развивать систему водоснабжения. Это поможет GWP выполнить свои экологические задачи в соответствии с Соглашением об ассоциации Грузии и ЕС, а инвестиции в очистные сооружения улучшат экологические условия в речном бассейне. Модернизация сети водоснабжения в Тбилиси поможет уменьшить потери воды, а также потребление энергии на насосных станциях.



Вазил Худак, вице-президент ЕИБ: “Контракт, подписанный сегодня, уникален, поскольку он является первым кредитом ЕИБ, напрямую предоставленным частной компании в Грузии. Этот проект повысит качество услуг в секторе водоснабжения и окажет положительное влияние на повседневную жизнь жителей Тбилиси».



ЕИБ – банк Европейского Союза – финансирует проекты в Грузии на основе мандата ЕС для стран Восточного соседства, который предусматривает общий объем финансирования в размере 4,8 миллиарда евро в период 2014-2020 годов. Поддерживаются проекты, представляющие значительный интерес для стран ЕС и Восточного партнерства, в таких областях, как развитие местного частного сектора, улучшение социальной и экономической инфраструктуры и изменение климата.



С начала деятельности ЕИБ в Грузии в 2007 году, общая сумма предоставленных кредитов ЕИБ в стране достигла 1,546 миллиарда евро.















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