Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Рекордное количество пассажиров зафиксировано в аэропортах Тбилиси в июле


06.08.2017   21:40
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском аэропорту достиг рекордной отметки по данным за июль.

Как сообщает компания TAV Georgia, которая управляет Тбилисским и Батумским международными аэропортами, пассажиропоток за июль в Тбилиси вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а в Батуми – на 65%.

Согласно данным компании, Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели в июле обслужил 371 131 пассажиров, а Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели — 100 613 пассажиров.

В компании назвали эти данные «рекордными».

Также выросло количество полетов: в Тбилисском аэрпорту на 42%, а в Батумском – на 31%.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском международных аэропортах достиг рекордного показателя
Срок вступления в силу поправок в закон «О контроле табака» отложен до 2022 года
В Тбилиси появится специализированный суд для бизнеса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
В Кремле назначен новый куратор Абхазии
При взрыве на складе боеприпасов в Абхазии погибли две россиянки
Ростуризм призвал россиян в Абхазии к осторожности
В Гагре избили дежурных врачей райбольницы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Генпрокуратура признала Чечню самым безопасным регионом РФ в плане уличной преступности
В МЧС Азербайджана опровергли информацию о погибших во время пожаре в общежитии
Грозненское ТВ объяснило "забывчивостью" исчезновения людей в Чечне
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна