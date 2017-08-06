Рекордное количество пассажиров зафиксировано в аэропортах Тбилиси в июле

06.08.2017 21:40 Пассажиропоток в Тбилисском и Батумском аэропорту достиг рекордной отметки по данным за июль.



Как сообщает компания TAV Georgia, которая управляет Тбилисским и Батумским международными аэропортами, пассажиропоток за июль в Тбилиси вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а в Батуми – на 65%.



Согласно данным компании, Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели в июле обслужил 371 131 пассажиров, а Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели — 100 613 пассажиров.



В компании назвали эти данные «рекордными».



Также выросло количество полетов: в Тбилисском аэрпорту на 42%, а в Батумском – на 31%.



"Новости-Грузия"











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