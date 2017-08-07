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Госпитализированная участница GEM Fest находится под наблюдением врачей
07.08.2017 14:57
Девушка, госпитализированная сегодня на рассвете из Ганмухури в больницу Зугдиди, до настоящего времени остается под наблюдением врачей - заявили в администрации больницы.
Вчера в течение дня в госпиталь привезли еще пять пациентов, у трех из которых отмечались разные симптомы, а двое были приняты с диагнозом токсического эффекта неизвестного вещества. Все пять пациентов вскоре же выписали.
По заявлению врачей, оставшуюся пациентку предположительно, выпишут сегодня.
Напомним, что в течение последних дней с "Джем фест" в зугдидскую больницу были доставлены несколько человек с диагнозом токсического эффекта неопределенной субстанции и вещества. Одну из них, девушку 22 лет не удалось спасти.
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