Россия готовится к долговременным санкциям со стороны США

08.08.2017 15:13 "Андрей Костин, бывший советский дипломат в Лондоне, который руководит вторым по величине российским банком, ликовал, когда Дональд Трамп был избран в прошлом году, - пишут Генри Мейер и Анна Андрианова в американском журнале Bloomberg Businessweek. - "Мы скоро можем стать свидетелями смягчения или даже снятия американских финансовых санкций", - сказал он тогда. Теперь он переменил тон, в то время как его государственная Группа ВТБ, как и другие пострадавшие российские организации, сталкивается с десятилетиями ограничений на зарубежные займы". Авторы напоминают, что президент Трамп неохотно кодифицировал эти санкции, придав им силу закона 2 августа, когда подписал законопроект, принятый Конгрессом большинством, исключавшим возможность применения вето. "В финансовой области идет война", - цитируют авторы сетования Костина на банковской конференции в Санкт-Петербурге 14 июля.



Новый закон оговаривает, что каждый шаг Трампа (или любого будущего президента) по смягчению наказаний может быть заблокирован Конгрессом. "Это означает, что новые санкции имеют схожий статус с санкциями, которые были закреплены в соответствии с поправкой Джексона - Вэника 1974 года во время холодной войны, которая налагала торговые ограничения на СССР в связи с препятствием еврейской эмиграции, - говорится в статье. - Эти санкции продлились четыре десятилетия в качестве символа изоляции Москвы даже после коллапса СССР, когда американский президент ежегодно приостанавливал действие их положений".



"Теперь, когда закон подписан, совершенно ясно, что ситуация с санкциями продлится долгое время, - отметила в беседе с изданием Наталия Орлова, главный экономист "Альфа-банка" в Москве. - Этот привкус санкций будет сопровождать всю бизнес-активность с участием России".



"Пока рынок отнесся спокойно к последним событиям, - продолжают авторы. - Пострадав от града ударов за прошедшие два месяца, российские облигации, акции и рубль показали признаки подъема. Россия стала устойчивой к внешним потрясениям за три года с тех пор, как впервые были наложены санкции, позволив своей валюте торговаться свободно, сдерживая расходы и пытаясь продвигать "импортозамещение".



"И все же, несмотря на браваду некоторых чиновников, признается, что обостряющийся тупик представляет крупную угрозу", - говорится в заключение. Российский министр экономики Максим Орешкин призвал компании сократить свои иностранные займы. "Как можно говорить о каких-либо долгосрочных проектах, когда все нестабильно?" - сказал его коллега, министр промышленности Денис Мантуров.















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