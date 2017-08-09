Самым популярным и посещаемым местом в Грузии названа пещера Прометея

09.08.2017 21:44 Среди охраняемых территорий Грузии самым посещаемым и популярным местом Грузии с начала 2017 года стала пещера Прометея – с января по июль в ней побывали более 81,1 тысячи посетителей, сообщили в пресс-службе министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии.



На втором месте по популярности Мартвильский каньон (Самегрело-Земо Сванети), который за семь месяцев посетили более 74,5 тысячи посетителей.



Далее следует Национальный парк Казбеги (Мцхета – Мтианети) – 72,1 тысячи посетителей, пещера – Сатаплия (Имерети) – 55,9 тысячи посетителей и каньон Окаце (Имерети), который за указанный период посетили более 38 тысяч посетителей.



Всего с начала 2017 года на охраняемых территориях Грузии побывало 489 тысяч 909 посетителей, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них, более 301,5 тысячи (61%) были гражданами Грузии, а более 188,3 тысячи (39%) — иностранцами.



Количество посетителей из Грузии с начала 2017 года увеличилось на 28%, а количество иностранных визитеров на 45% по сравнению с данными на прошлый год.



Всего в Грузии 85 охраняемых территорий, среди них государственные заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы и защищенные ландшафты.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

