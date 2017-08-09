Сколько в среднем тратит один иностранный турист в Грузии

09.08.2017 21:56 За первые семь месяцев 2017 года в Грузию въехали 4 миллиона иностранных граждан. Из этих 4 миллионов более чем на 24 часа остались в Грузии 1,8 миллиона визитеров, а это на 30% больше по сравнению с минувшим годом. По международной классификации туристами следует считать именно тех визитеров, которые остаются в стране более чем на 24 часа, и пользуются сектором услуг страны (рестораны, гостиницы и т.д.).



То, сколько тратят иностранцы в Грузии, считает Национальный банк Грузии. По данным НБГ, за 6 месяцев 2017 года иностранцы, находящиеся в Грузии, потратили 1091 миллиона долларов, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом.



В тот же период (январь-июнь) в Грузии находились 1,3 миллиона туриста. Соответственно, сумма, потраченная средним туристом в стране в данный период, составляет 822 доллара.



Наряду с ростом туристического потока в стране высоким темпом растет количество гостиничных номеров.



По данным Национальной администрации туризма, по состоянию на июль 2017 года в стране 1,9 тысячи гостиницы, количество номеров в них составляет 26,8 тысячи. А это на 16% больше по сравнению с соответствующим периодом минувшего года. Количество мест (кроватей) в этих номерах 65,1 тысяча, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Это означает, что в случае полной нагрузки гостиницы Грузии одновременно могут принять 65 000 гостей.



В нынешнем году в стране открыли 31 большие гостиницы. В том числе Wyndham Batumi - 146 номеров, Sky Tower Hotel Batumi - 100 номеров, Ibis Styles Tbilisi - 119 номеров, и др.



Статистика туризма по годам:



С 2007 года по 2013 год включительно рост количества иностранных визитеров, въехавших в Грузию, в среднем составлял 30%. Из них самый высокий, 50% рост был в 2012 году. В 2013 году рост составил 21%, а в 2014 году из-за установления визовых регуляций темп роста туристического потока затормозился, и составил всего 2,3%. Рост темпа несколько улучшился в 2015 году и был равен 7%. В 2017 году рост составил 7,6%.

















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