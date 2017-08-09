Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Надпись «Мade in Georgia» появится на джинсах ZARA и Massimo Dutti


09.08.2017   22:08
Фабрика по пошиву одежды всемирно известных брендов ZARA, MANGO, Massimo Dutti, Bershka появится в Грузии в 2018 году.

Предприятие строится в городе Озургети (регион Гурия). Турецкая компания Baykanlar на первом этапе инвестировала в фабрику два миллиона лари (более 830 тысяч долларов) и трудоустроит 300 человек.

"Это будет предприятие по пошиву джинс всемирно известных брендов MANGO, Zara и других. На данном этапе инвестор выполнил все свои обязательства", — сказал журналистам губернатор региона Гурия Гия Салуквадзе.

В ближайшие три года планируется увеличить эти инвестиции до 15 миллионов долларов и трудоустроить на предприятии 1500 человек.

Baykanlar была основана в 1998 году и сегодня сотрудничает с самыми узнаваемыми брендами масс-маркета, в том числе ZARA, MANGO, Bershka, Massimo Dutti и другими.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
За семь месяцев 2017 года аэропорты Грузии приняли более 2,1 млн пассажиров
Lufthansa названа самой пунктуальной авиакомпанией, летающей в Тбилиси
Посол Казахстана в Грузии недоволен казахстанским менеджментом Батумского порта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представительство ЕС о визите Путина в Абхазию
Самнидзе: Обещания Путина - попыткой завоевать сердца абхазского народа
Роста антироссийских настроений в Абхазии не смог обойти стороной даже Путин
Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия
Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе заработал без очередей
В Грузии более 3,4 млн избирателей
ЦИК Северной Осетии одобрил нововедения на парламентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна