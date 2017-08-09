Надпись «Мade in Georgia» появится на джинсах ZARA и Massimo Dutti

09.08.2017 22:08 Фабрика по пошиву одежды всемирно известных брендов ZARA, MANGO, Massimo Dutti, Bershka появится в Грузии в 2018 году.



Предприятие строится в городе Озургети (регион Гурия). Турецкая компания Baykanlar на первом этапе инвестировала в фабрику два миллиона лари (более 830 тысяч долларов) и трудоустроит 300 человек.



"Это будет предприятие по пошиву джинс всемирно известных брендов MANGO, Zara и других. На данном этапе инвестор выполнил все свои обязательства", — сказал журналистам губернатор региона Гурия Гия Салуквадзе.



В ближайшие три года планируется увеличить эти инвестиции до 15 миллионов долларов и трудоустроить на предприятии 1500 человек.



Baykanlar была основана в 1998 году и сегодня сотрудничает с самыми узнаваемыми брендами масс-маркета, в том числе ZARA, MANGO, Bershka, Massimo Dutti и другими.















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