В Грузии тарифы на воду и электричество будут устанавливаться по новой методологии

10.08.2017 19:34 Начиная с 2018 года в Грузии тарифы на воду и электричество будут устанавливаться по новой методологии.



Как сообщает грузинское бюро АПА, соответствующее решение принято на заседании Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии.



Согласно решению, тарифы будут устанавливаться раз в три года.



Как сообщили в комиссии, в течение трех лет тарифы могут быть рассмотрены только в особых случаях. Решение вступает в силу с 1-го января 2018 года.



Отметим, согласно предыдущей методологии тарифы в Грузии устанавливались ежегодно.















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