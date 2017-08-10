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В Грузии тарифы на воду и электричество будут устанавливаться по новой методологии


10.08.2017   19:34
Начиная с 2018 года в Грузии тарифы на воду и электричество будут устанавливаться по новой методологии.

Как сообщает грузинское бюро АПА, соответствующее решение принято на заседании Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии.

Согласно решению, тарифы будут устанавливаться раз в три года.

Как сообщили в комиссии, в течение трех лет тарифы могут быть рассмотрены только в особых случаях. Решение вступает в силу с 1-го января 2018 года.

Отметим, согласно предыдущей методологии тарифы в Грузии устанавливались ежегодно.






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