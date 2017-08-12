Квирикашвили: Грузия может свободно принять за год 10-15 миллионов туристов

12.08.2017 12:32 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вместе с мэром Давоса Тарзицием Кавицелем осмотрел медицинский оздоровительный курорт «Биоли» и открыл новый конференц-зал.



Как сообщают в администрации правительства, Георгий Квирикашвили говорил об огромной перспективе развития курорта и поблагодарил его основателя, Тамаза Мчедлидзе за развитие базы альтернативной медицины.



Глава правительства Грузии поприветствовал визит в Грузию мэра Давоса и его супруги и коснулся растущих взаимоотношений Грузии и Швейцарии. По заявлению Георгия Квирикашвили, Грузия ежегодно участвует в Давосском Всемирном экономическом форуме, а также имеет со Швейцарией весьма интересные отношения с точки зрения развития горных регионов.



Георгий Квирикашвили также еще раз выразил признательность Швейцарии за особую роль в вопросе урегулирования конфликта между Грузией и Россией. Премьер-министр пригласил мэра Давоса посетить в будущем году Бакуриани, где планируется открытие первой в Грузии хоккейной арены. По оценке главы правительства, в развитии в Грузии альтернативной медицины огромную роль сыграет сотрудничество со Швейцарией.



«Это важнейшее направление, которое, думаю, имеет огромный ресурс и перспективу развития, особенно, если учесть все более растущие показатели прибывающих в Грузию туристов. В этом году у нас 30%-й рост, думаю, если Давос может принимать 2 млн визитеров в год, Грузия может совершенно свободно принять за год 10-15 миллионов визитеров. В прошлом году мы уже перешагнули 6-милионный рубеж. В этом году, думаем, примем 7 миллионов, и, если будем следовать таким темпом, уверен, всего через несколько лет превысим 10 миллионов. 15 миллионов же – для Грузии тот показатель, который обусловит экономическое благополучие страны. Очень важно те проекты, которые мы осуществляем – программа микрогрантов, «Производи в Грузии», развитие агротуризма, все привязать к туризму, чтобы человек увидел важнейшую связь, существующую между каждым дополнительно прибывшим туристом и благосостоянием каждого жителя Грузии», - отметил премьер-министр.



Курорт «Биоли» в Коджори – инновационный для Грузии шаг, вносящий значительный вклад в дело создания экологически чистой среды и популяризации здорового образа жизни. В проект инвестировано более 14 млн долларов США.















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