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Сотрудники «Грузинской железной дороги» объявили голодовку


15.08.2017   17:06
Сотрудники АО «Грузинской железной дороги» начали голодовку с требованием восстановить их на прежние рабочие места.

Трое мужчин постоянно проживают в Кахетии, до последнего времени они работали на железной дороге Гурджаани. На прошлой неделе им сообщили о переводе на железную дорогу в Марнеули (регион Квемо Картли). По словам железнодорожников, перевод на новое место службы связан с большими финансовыми затратами, которые отказывается оплачивать начальство.

В администрации ГЖД категорически опровергают эти заявления, отмечая, что в Марнеули для рабочих уже созданы все необходимые условия.

«Лично я на месте не была, но мне сказали, что горячая вода и необходимые бытовые условия, созданы для этих сотрудников», — заявила глава юридической службы филиала инфраструктуры железной дороги Нана Кларджеишвили, добавив, что руководство также берет на себя расходы по транспортировке сотрудников.

Голодающие, к которым также присоединились двое представителей профсоюзов, собирались установить палатки перед главным офисом ГЖД в Тбилиси, однако им помешали сотрудники полиции.

По словам протестующих, они не прекратят голодовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены и их не восстановят на старом рабочем месте в Кахетии.

«Мы работали на кахетинском рельсовом пути. Нас перевели в направлении Марнеули и отказали возместить расходы. Мы решили начать голодовку», — сказал один из голодающих Уча Гвтисиашвили.

На месте с ситуацией знакомятся представители народного защитника Грузии и профсоюзов.

«Мы дали достаточный срок железной дороге, чтобы они начали диалог для достижения соглашения и компромисса в отношении этих людей, но к сожалению, мы уже дошли до того, что железнодорожник голодает перед железной дорогой и причина знаете в чем? Причина в том, что не существует коммуникации», — сказал председатель профсоюзов железной дороги, Виталий Гиоргадзе.






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