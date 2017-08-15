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Грузия и китайская провинция Цзянси подписали меморандум о сотрудничестве
15.08.2017 21:13
Делегация китайской провинции Цзянси сегодня завершает свой визит в Тбилиси и возвращается на родину. Об этом сообщила пресс-служба АО «Партнерский фонд Грузии».
В Тбилиси гости из Поднебесной приняли участие в семинаре по развитию двусторонних грузино-китайских торгово-экономических взаимоотношений.
На мероприятии присутствовали представители правительства Грузии, директор Партнерского фонда Давид Саганелидзе, посол КНР в Тбилиси Дзи Янчи и заместитель председателя народного правительства провинции Цзянси Ли Иухан.
В рамках семинара был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».
Также состоялась презентация административного центра провинции Цзянси – города Наньчан, где действует магазин грузинского вина.
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