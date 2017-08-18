НКРЭГ пока не может сказать, изменятся ли тарифы на электроэнергию

18.08.2017 19:54 Как сообщили в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ), начало публичного административного производства тарифной заявки «Теласи» будет обсуждаться на запланированном 18 августа заседании НКРЭГ. Как поясняют в НКРЭГ, речь идет о ежегодном плановом пересмотре тарифов.



Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии приняла к рассмотрению заявку электрораспределительной компании «Теласи» об увеличении потребительского тарифа на электроэнергию в Тбилиси с 1 января 2018 года.



На сегодняшний день в Грузии действует ступенчатая система тарифов на электроэнергию в зависимости от объема потребления. «Теласи» предлагает отставить ступенчатую систему тарифов, но поднять все тарифы на 0,1 — 0,3 лари в зависимости от потребляемой электроэнергии.



«Мы в 2015 году уже увеличили тариф. Это было вызвано изменениями курса лари. Действующая методология учитывает изменение курса лари в компоненте закупки, и мы отразим это в тарифе согласно методологии, указанной в законодательстве», — заявил представитель комиссии Гоча Шония.



Национальная комиссия пока не прогнозирует — увеличатся ли тарифы на электроэнергию.



В министерстве энергетики Грузии уверяют, что комиссия примет объективное решение.















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