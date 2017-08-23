«ТБС группа» полностью восстановит сгоревшие 10 га Боржомского леса - Хазарадзе

23.08.2017 12:19 Бизнесмен Мамука Хазарадзе выступил с заявлением о том, что "ТБС группа" и компания "Боржоми" восстановят сгоревшие 10 гектаров леса в Боржоми. По сообщению "ТБС банка", компания "Боржоми" сегодня вечером присоединилась к данной инициативе.



"По совместному решению "ТБС группы" и компании "Боржоми" в этот тяжелый момент мы объединим усилия, и полностью восстановим сгоревшие от пожара 10 гектаров территории боржомского леса. Мы понимаем, что это будет долгая и масштабная работа, но мы не пожалеем энергию и ресурсы, чтобы вернуть Боржоми первичный вид. Призываем бизнес и публичный сектор присоединиться к нам, чтобы вместе осуществить это важное дело"- заявил Мамука Хазарадзе.



По информации пресс-службы "ТБС банка", к инициативе присоединился бизнесмен Темур Чкония, и компания "Coca Cola Bottlers Georgia".



Пожар в Боржомском муниципалитете возник 20 августа пополудни, и до сих пор не локализован. По информации Агентства управления чрезвычайных ситуаций, первое сообщение о пожаре поступило в 14:00 часов, и машины моментально выехали из здания пожарной службы, а в 16:10 часов взлетели вертолеты. Вечером 20 августа в агентстве заявили, что пожарные машины не могут работать на месте, и единственный вертолет пограничной полиции старался погасить огонь.



21 августа ведомство заявило, что удалось локализовать огонь, который к тому времени распространился на 5 гектарах. 21 августа в Грузию прибыли вертолеты, отправленные на помощь азербайджанской стороной. Вечером из-за сильного ветра огонь усилился, и очаги умножились, а ночью по причине плохой видимости и ветра вертолеты не могли работать.



В 21:30 часов стало известно, что создан чрезвычайный штаб, и глава правительства отправился в Боржоми. Ночью же стало известно, что турецкая и азербайджанская техника поможет Грузии. К утру 22 августа уже сгорело более 12 гектаров площади лесного массива. Три вертолета и сотни пожарников-спасателей работают в течение дня, чтобы погасить огонь, но локализовать пожар не удается. Два турецких вертолета прилетели в село Даба около 18:30 часов.



Местные жители заявляют, что не чувствуют себя в безопасности, из-за дыма и пепла трудно дышать, но официально эвакуация не объявлена.



Наряду со всем этим, туристы тоже в панике, их часть покидает Боржоми, и прилегающие курорты.

















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