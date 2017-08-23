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«Банк Грузии» выделит 1 млн лари на восстановление сгоревшей в Боржомском ущелье территории
23.08.2017 19:16
"Банк Грузии" выделит миллион лари на восстановление территории, сгоревшей в результате стихии, и для превенции пожара по всей Грузии.
Сумма, выделенная ведущим баком Грузии, пойдет на восстановление территории, сгоревшей по всей стране, и превенцию пожара.
"Исходя из стихии, в последнее время страна действительно пережила тяжелые дни. "Банк Грузии" благодарит каждого человека, включенного в борьбу со стихией, результатом именно их самоотверженных усилий является ликвидация пожара.
Вместе с тем, через несколько дней для пользователей вновь будет доступным "Зеленый депозит" "Банка Грузии", в рамках которого в 2008 году была восстановлена сгоревшая часть леса в Боржоми. Сегодня поддержка с целью восстановления важна, как никогда. Совместными усилиями мы восстановим Грузию"- говорится в заявлении банка.
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