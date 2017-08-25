Всемирный банк готов оказать Грузии финансовую и техническую помощь в борьбе со стихией

25.08.2017 12:51 Сегодня представитель Всемирного банка на Южном Кавказе Мерси Тембон встретилась в зоне стихии с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



«Я приехала сюда, чтобы выразить свою поддержку, и поддержку Всемирного банка по отношению Грузии» - заявила журналистам в зоне стихии в Боржомском ущелье Мерси Тембон.



По словам Мерси Тембон, Всемирный банк готов оказать Грузии финансовую и техническую помощь в борьбе со стихией.



"Мы считаем, что ваше правительство под руководством премьер-министра правильно ведет ситуацию, и предприняты правильные шаги. Всемирный банк готов оказать финансовую и техническую помощь Грузии. Прежде всего, приедет техническая миссия, которая оценит ситуацию. У нас есть эксперты, которые работали именно над этими вопросами в Грузии, и сюда прибудет команда этих экспертов. Это будет первая часть. В то же время мы готовы помочь вам в финансовом и техническом плане. Это будет обсуждаться с правительством Грузии" - заявила представитель Всемирного банка.

















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