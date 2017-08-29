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Грузия занимает 11-е место в мире по «Индексу Робин Гуда»


29.08.2017   14:09
Если самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили пропорционально распределит все свое имущество среди бедного населения страны, каждый из бедняков получит 13 756 долларов – сообщает «Блумберг».

Согласно исследованию «Индекса Робин Гуда», в Грузии есть только один миллиардер, и его имущество составляет 6 млрд. долларов, и его бы хватило на выплаты беднейшей части населенеия по 13 765 долларов.

При этом ВВП Грузии составляет 3 669 долларов на душу населения, и страна занимает в рейтинге 11-е место.

Исследование было проведено в 42 странах мира.Первое место в списке занимает Кипр – если самый богатый житель острова Джон Фредериксон раздаст свои 15 млрд. долларов самой бедной части населения страны, то на каждого киприота придется 45 987 долларов.

Второе место занимает Швеция - главный миллиардер страны, владелец «ИКЕА» Ингвар Кампард, владеет состоянием в 45 млрд. долларов, и мог бы на эти деньги выдать самым небогатым шведам 33 149 долларов.

На третьем месте – Тайвань, где имущество самого богатого человека – Цай Энг Менга составляет 9 млрд. долларов, и он может раздать самым бедным жителям Тайваня 26 957 долларов.

Намного боле скромные показатели у Украины и России. В Украине богатейшим человеком является Ренат Ахметов с 12 млрд. долларами, и его состояния хватило бы лишь на то, чтоб раздать все украинским беднякам 1 057 долларов.

Самый богатый человек России – Алишер Усманов, владеющий имуществом в 16 млрд. долларов – если его разделить на всех бедных россиян, то каждый из них получит не более 1 029 долларов.






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