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В Грузии вошли в оборот новые купюры номиналом 5 лари
01.09.2017 15:03
С сегодняшнего дня Национальный банк Грузии ввел в оборот обновленную купюру номиналом в 5 лари.
Купюра обновлена в рамках начатого НБГ в 2016 году проекта, направленного на улучшение дизайна и уровней защиты национальной валюты.
На обновленной банкноте использована прежняя тематика: на лицевой стороне изображен старейший на Кавказе вуз — Тбилисский государственный университет и портрет его основателя ученого Иванэ Джавахишвили. Новый портрет Джавахишвили отличается от того, что был на прежней купюре и выполнен более рельефно.
На оборотной стороне банкноты изображены картины всемирно известного грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани: «Кало» и «Рыбак в красной рубашке». Также на банкноте есть рисунок государственного герба Грузии.
Купюра содержит более 10 специальных защитных знаков, которые легко определить на вид и на ощупь. На просвете в левом верхнем углу проявляется портрет Джавахишвили, выполненный в виде водяного знака. Также посередине купюры нанесена вертикальная защитная нить, а в правом углу — меняющая цвет голограмма.
Автор обновленного дизайна банкноты — Бача Малазония. Купюры были напечатаны в Германии.
Национальный банк уже обновил купюры в 100 и 50 лари. На слудеющем этапе планируется обновить купюру номиналом в 10 лари.
"Новости-Грузия"
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