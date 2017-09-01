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В Грузии вошли в оборот новые купюры номиналом 5 лари


01.09.2017   15:03
С сегодняшнего дня Национальный банк Грузии ввел в оборот обновленную купюру номиналом в 5 лари.

Купюра обновлена в рамках начатого НБГ в 2016 году проекта, направленного на улучшение дизайна и уровней защиты национальной валюты.

На обновленной банкноте использована прежняя тематика: на лицевой стороне изображен старейший на Кавказе вуз — Тбилисский государственный университет и портрет его основателя ученого Иванэ Джавахишвили. Новый портрет Джавахишвили отличается от того, что был на прежней купюре и выполнен более рельефно.


На оборотной стороне банкноты изображены картины всемирно известного грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани: «Кало» и «Рыбак в красной рубашке». Также на банкноте есть рисунок государственного герба Грузии.

Купюра содержит более 10 специальных защитных знаков, которые легко определить на вид и на ощупь. На просвете в левом верхнем углу проявляется портрет Джавахишвили, выполненный в виде водяного знака. Также посередине купюры нанесена вертикальная защитная нить, а в правом углу — меняющая цвет голограмма.

Автор обновленного дизайна банкноты — Бача Малазония. Купюры были напечатаны в Германии.

Национальный банк уже обновил купюры в 100 и 50 лари. На слудеющем этапе планируется обновить купюру номиналом в 10 лари.

"Новости-Грузия"





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