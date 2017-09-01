Грузинские предприниматели смогут ознакомиться с работой чешских пивоварен

01.09.2017 16:55 Посольство Чешской Республики в Грузии с 16 по 20 октября 2017 года организует поездку грузинских предпринимателей в Чехию.



Цель поездки – показать грузинским компаниям возможности чешских производителей маленьких пивных заводов и работающие чешские маленькие пивоварни. Грузинские предприниматели посетят маленькие пивоварни в Праге и других городах Чехии. В рамках визита пройдут встречи с Чешским экспортным банком и Экспортным гарантийным и страховым обществом.



Чешская сторона обеспечивает проживание в гостинице, питание и транспорт по территории Чехии. Участники поездки должны приобрести за свой счет только авиабилеты в Прагу и обратно.



Заинтересованные лица должны связаться с Посольством Чехии в Тбилиси по электронной почте: tbilisi@embassy.mzv.cz до 15 сентября 2017

















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