Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские предприниматели смогут ознакомиться с работой чешских пивоварен


01.09.2017   16:55
Посольство Чешской Республики в Грузии с 16 по 20 октября 2017 года организует поездку грузинских предпринимателей в Чехию.

Цель поездки – показать грузинским компаниям возможности чешских производителей маленьких пивных заводов и работающие чешские маленькие пивоварни. Грузинские предприниматели посетят маленькие пивоварни в Праге и других городах Чехии. В рамках визита пройдут встречи с Чешским экспортным банком и Экспортным гарантийным и страховым обществом.

Чешская сторона обеспечивает проживание в гостинице, питание и транспорт по территории Чехии. Участники поездки должны приобрести за свой счет только авиабилеты в Прагу и обратно.

Заинтересованные лица должны связаться с Посольством Чехии в Тбилиси по электронной почте: tbilisi@embassy.mzv.cz до 15 сентября 2017







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR приостановила подачу газа в один из регионов Грузии
Иностранных авиакомпаний привлекают существующие в Грузии либеральные регуляции
Новые банкноты номиналом в пять лари появятся в Грузии в сентябре
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии поздравил мусульман с Курбан-Байрамом
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси будут тушить с вертолета
Более 500 человек оказались отрезаны селем в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна