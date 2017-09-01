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Соглашение о свободной торговле Грузии с EFTA вступило в силу с сегодняшнего дня
01.09.2017 17:16
С 1 сентября 2017 года вступило в силу соглашение между Грузией и странами Ассоциации свободной торговли Европы (EFTA). Сначала соглашение заработает только между Грузией, Норвегией, и Исландией, а через три месяца с ратификации соглашения Швейцарией и Лихтенштейном вступит в силу соглашение Грузии, Швейцарии, и Лихтенштейна.
Соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA было подписано 27 июня 2016 года в Берне, в рамках министериала Ассоциации свободной торговли Европы. Соглашение о свободной торговле между Грузией и государствами-членами Ассоциации свободной торговли Европы (EFTA) даст возможность предприятиям, существующим в Грузии, вывозить часть произведенной продукции без тарифных барьеров на 14 -миллионный рынок с высокой покупательной способностью.
Соглашение включает такие вопросы, как торговля товаром, торговля услугами, санитарные, фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, правила происхождения, содействие торговле и сотрудничество в таможенных вопросах, интеллектуальная собственность, государственные закупки, конкуренция, защитные меры в торговле, и устойчивое развитие.
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