Соглашение о свободной торговле Грузии с EFTA вступило в силу с сегодняшнего дня

01.09.2017 17:16 С 1 сентября 2017 года вступило в силу соглашение между Грузией и странами Ассоциации свободной торговли Европы (EFTA). Сначала соглашение заработает только между Грузией, Норвегией, и Исландией, а через три месяца с ратификации соглашения Швейцарией и Лихтенштейном вступит в силу соглашение Грузии, Швейцарии, и Лихтенштейна.



Соглашение о свободной торговле между Грузией и EFTA было подписано 27 июня 2016 года в Берне, в рамках министериала Ассоциации свободной торговли Европы. Соглашение о свободной торговле между Грузией и государствами-членами Ассоциации свободной торговли Европы (EFTA) даст возможность предприятиям, существующим в Грузии, вывозить часть произведенной продукции без тарифных барьеров на 14 -миллионный рынок с высокой покупательной способностью.



Соглашение включает такие вопросы, как торговля товаром, торговля услугами, санитарные, фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, правила происхождения, содействие торговле и сотрудничество в таможенных вопросах, интеллектуальная собственность, государственные закупки, конкуренция, защитные меры в торговле, и устойчивое развитие.

















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