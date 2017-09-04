Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Компания министра образования Грузии получила из бюджета 419 000 лари


04.09.2017   21:32
Компания "Академия управления", основанная министром образования и науки Александром Джеджелава, после его назначения министром в результате тендеров и упрощенных закупок получила из бюджета 419 000 лари. Согласно имущественной декларации Джеджелава, генеральным директором компании является его супруга Наталья Мухатгвердели.

Самый большой контракт в размере 235 200 лари "Академия управления" получила от Агентства инноваций и технологий. На данную сумму компания осуществила проект специального "бизнес-инкубатора" для начинающих бизнесов. Данный договор "Академия управления" получила без конкурса. Агентство инноваций оформило контракт с компанией 3 января 2017 года.

20 декабря 2016 года "Академия управления" выиграла тендер Агентства государственного имущества на 18 100 лари, а 7 марта 2017 года тендер Национального банка на 8 800 лари. А также 7 юля 2017 года тендер Государственной электросистемы на 2 288 лари.

1 июня 2016 года, за два дня раньше до назначения Джеджелава министром, Агентство инноваций так же без конкурса оформило договор с "Академией управления" на 155 080 лари. Правда, оформление договора произошло двумя днями раньше до назначения Джеджелава на государственную службу, но предусмотренные контрактом средства компания получила после назначения Джеджелава.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число посетивших Грузию граждан РФ за год выросло более чем на треть
Пенсионная реформа в Грузии начнется с третьего квартала 2018 года
Число посещающих Грузию граждан Азербайджана выросло на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Грузинский язык запрещен!»
Российских наркоторговцев приговорили в Абхазии к 13 годам лишения свободы
Уроженец Сербии пытался попасть в Абхазию по поддельному паспорту
Хелен Старе: за четыре года в Абхазии установили судьбу 39 без вести пропавших
Отдыхавший в Гагре россиянин утонул в море
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕБРР продолжит помогать Армении в проведении реформ
В Грузии заявляют о возможных поджогах лесов в разных регионах
Лукашенко: Белорусско-грузинское сотрудничество активно развивается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна