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Компания министра образования Грузии получила из бюджета 419 000 лари
04.09.2017 21:32
Компания "Академия управления", основанная министром образования и науки Александром Джеджелава, после его назначения министром в результате тендеров и упрощенных закупок получила из бюджета 419 000 лари. Согласно имущественной декларации Джеджелава, генеральным директором компании является его супруга Наталья Мухатгвердели.
Самый большой контракт в размере 235 200 лари "Академия управления" получила от Агентства инноваций и технологий. На данную сумму компания осуществила проект специального "бизнес-инкубатора" для начинающих бизнесов. Данный договор "Академия управления" получила без конкурса. Агентство инноваций оформило контракт с компанией 3 января 2017 года.
20 декабря 2016 года "Академия управления" выиграла тендер Агентства государственного имущества на 18 100 лари, а 7 марта 2017 года тендер Национального банка на 8 800 лари. А также 7 юля 2017 года тендер Государственной электросистемы на 2 288 лари.
1 июня 2016 года, за два дня раньше до назначения Джеджелава министром, Агентство инноваций так же без конкурса оформило договор с "Академией управления" на 155 080 лари. Правда, оформление договора произошло двумя днями раньше до назначения Джеджелава на государственную службу, но предусмотренные контрактом средства компания получила после назначения Джеджелава.
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