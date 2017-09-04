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Экономический рост Грузии в январе-июле 2017 года составил 4,4 проц.


04.09.2017   22:09
Экономический рост Грузии в июле 2017 года составил 3,8 проц. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в январе-июле 2017 года -- 4,4 проц. Об этом в понедельник сообщил Статистический департамент Грузии.

По данным департамента, за первые семь месяцев экономические индикаторы показали более высокий рост, чем ожидалось, что можно объяснить улучшением внешнего сектора. "Рост экспорта товаров и услуг в сфере туризма, а также увеличение денежных переводов повлияли на рост экономики. Наряду с этими факторами увеличилось потребление разных товаров, что также способствует экономическому росту", -- говорится в сообщении.

Экономический рост Грузии в текущем году запланирован на уровне 4 проц.

Отметим, что экономический рост Грузии в январе-июне 2017 года составил 4,5 проц.






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