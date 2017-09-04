Президент Грузии будет присутствовать на международном экономическом форуме в Польше

04.09.2017 22:33 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили примет участие в 27-м Экономическом форуме, который пройдет 5-7 сентября в польском городе Крыница-Здруй.



Как сообщают в администрации президента, первая пленарная сессия форума пройдет 5 сентября, и в ней примут участие главы государств и правительственные и парламентские делегации разных стран, а также представители безнес-сектора.



Георгий Маргвелашвили выступит с речью на пленарной сессии Экономического форума и акцентирует внимание на углублении экономического сотрудничества и значении отношений между ЕС и Грузией, стоящих перед ЕС вызовах и важности его расширения.



Выступая с речью на Экономическом форуме, Георгий Маргвелашвили скажет и о грузино-польском партнерстве и возможностях углубления сотрудничества.



По информации администрации президента, после выступления грузинского президента с речью пройдет неформальная открытая дискуссия, в которой Георгий Маргвелашвили примет участие.



В рамках 27-го Экономического форума Георгий Маргвелашвили проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с послом Грузии в Польше Ильей Дарчиашвили в Кринице примут участников форума на грузинском вечере, на котором будет выставлена продукция из Грузии, в том числе грузинское вино и грузинские традиционные сладости.



На грузинском вечере так же будет представлено новое издание «Витязя в тигровой шкуре» на польском языке.



Президент Грузии на Экономическом форуме в городе Крыница-Здруй будет присутствовать вместе с делегацией, в составе которой: руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь по внешним отношениям Тенгиз Пхаладзе, политический секретарь Пикрия Чихрадзе и парламентский секретарь Анна Долидзе, а также посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.















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