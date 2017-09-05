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У владельца авиакомпании ELLINAIR есть бизнес интересы в Грузии


05.09.2017   13:38
Крупный греческий холдинг Mouzenidis Group, который в основном оперирует в сфере логистики и перевозки, планирует расширить деятельность в Грузии - заявил президент холдинга, и владелец авиакомпании ELLINAIR Борис Музенидис на сегодняшней встрече с премьер-министром Грузии.

По информации администрации правительства, бизнесмен в основном заинтересован развитием внутреннего туризма в Грузии, и созданием логистических центров, а также планирует войти в гостиничный сектор.

По их же информации, в ходе встречи разговор коснулся позитивной тенденции роста количества туристов в Грузии, а также вопроса развития туристической инфраструктуры в стране. Особенно отметили потенциал, существующий между Грузией и Грецией в контексте углубления отношений в сфере туризма.

По информации администрации правительства, у туристической компании Mouzenidis Group есть более 80 представительств в 18 странах мира. Авиакомпания ELLINAIR выполняет рейсы в 12 странах Европы, а в Грузию летает из острова Крит и Тессалоники.

Владелец крупного греческого холдинга, бизнесмен, уроженец Грузии, Борис Музенидис после Тбилиси, планирует посетить Гудаури и Батуми.







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