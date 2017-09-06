Президент ЕБРР находится с двухдневным визитом в Грузии

06.09.2017 22:19 Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти во вторник с двухдневным визитом, в рамках которого проводит встречи с представителями правительства Грузии.



«Грузия – лидер новой волны. Чем это обусловлено? В первую очередь нужно отметить прекрасный экономический менеджмент. При оценке экономического менеджмента в Грузии, особенно в последние годы, следует отметить вклад министра финансов, центрального банка и правительства в целом. Фантастический результат», — заявил Чакрабарти на совместном брифинге с премьером Грузии Георгием Квирикашвили.



Он подчеркнул, что будет очень рад, если Грузия превысит прогнозы ЕБРР по экономическому росту на текущий и будущий годы.



«Я уверен, что Грузия превысит прогноз ЕБРР на текущий год, который составляет порядка 3,8%, тем более, что Грузия уже достигла роста выше 4%. Считаем, что Грузия превысит прогноз и на будущий год и покажет рост выше 4%», — отметил глава ЕБРР.



Чакрабарти пообещал в ноябре поделится новым прогнозом ЕБРР



Реальный экономический рост в Грузии в январе-июле 2017 года составил 4,4%, согласно данным Национальной службы статистики страны «Сакстат».



По прогнозам Международного валютного фонда, экономический рост Грузии составит 4,5%, а в 2018 году вырастет до 5%.



По прогнозам Всемирного банка, в Грузии в 2017-2018 годах будет один из самых высоких показателей экономического роста среди 21-й страны Восточной Европы и Центральной Азии.















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