На грузинский рынок выйдут первые отечественные велосипеды

07.09.2017 11:34



В сентябре в Грузии поступят в продажу первые отечественные велосипеды, выпущенные под руководством Беки Кикнавелидзе, представляющего компанию-импортера. Новый проект реализует Georgian Bicycle Group, в его рамках предусмотрено производство городских и горных двухколесных транспортных средств на площадях в Тбилиси. Сотрудники завода перед началом работы прошли мастер-классы от опытных германских механиков и инженеров. Реализация новинок рынка запланирована в онлайн-режиме без открытия специализированных магазинов в реальном пространстве. В последние годы продажа подобной продукции через Интернет приобрела особые масштабы, оказавшись удобной как для бизнесменов, так и для покупателей, с чем можно разобраться основательнее.



Чем привлекательна реализация велосипедов в Сети?



Стоит сразу же отметить, что такие торговые точки, как магазин велосипедов Спортив



Потребители извлекают из подобного формата несколько выгод, среди которых на значимых местах находятся демократичная стоимость товаров и широчайший ассортимент предложений. Последний момент обусловлен отсутствием ограничений для виртуальных прилавков в плане количества выставляемых изделий. В одном каталоге может присутствовать несколько десятков и даже сотен двухколесных транспортных средств. Причем, в каждой отдельной категории наблюдается огромное разнообразие позиций. Так, собираясь приобрести женский велосипед





/на правах рекламы/ В сентябре в Грузии поступят в продажу первые отечественные велосипеды, выпущенные под руководством Беки Кикнавелидзе, представляющего компанию-импортера. Новый проект реализует Georgian Bicycle Group, в его рамках предусмотрено производство городских и горных двухколесных транспортных средств на площадях в Тбилиси. Сотрудники завода перед началом работы прошли мастер-классы от опытных германских механиков и инженеров. Реализация новинок рынка запланирована в онлайн-режиме без открытия специализированных магазинов в реальном пространстве. В последние годы продажа подобной продукции через Интернет приобрела особые масштабы, оказавшись удобной как для бизнесменов, так и для покупателей, с чем можно разобраться основательнее.Стоит сразу же отметить, что такие торговые точки, как магазин велосипедов Спортив https://sportiv.ru/bikes/ , за счет работы онлайн получают охват очень широкой потребительской аудитории. При хорошо налаженных логистических процессах можно сотрудничать с покупателями во всех уголках страны и даже за рубежом. При всем при этом оптимизируются расходы, связанные с торговлей. Ведь в данном случае не надо оплачивать труд многочисленных продавцов, аренду залов: необходим лишь обширный склад и несколько толковых консультантов.Потребители извлекают из подобного формата несколько выгод, среди которых на значимых местах находятся демократичная стоимость товаров и широчайший ассортимент предложений. Последний момент обусловлен отсутствием ограничений для виртуальных прилавков в плане количества выставляемых изделий. В одном каталоге может присутствовать несколько десятков и даже сотен двухколесных транспортных средств. Причем, в каждой отдельной категории наблюдается огромное разнообразие позиций. Так, собираясь приобрести женский велосипед https://sportiv.ru/bikes/catalog/zhenskie/ , человек получает возможность выбрать из горных, городских, двухподвесных, гоночных моделей от ведущих мировых брендов. Фильтрация товаров может идти по особенностям конструкций, цветовым решениям, году выпуска. Не меньшее разнообразие демонстрируют и детские модели: здесь можно найти велосипед для мальчика 6 лет https://sportiv.ru/bikes/catalog/6_9_let_kolesa_20/ , продукцию для ребят остальных возрастных категорий, беговелы. Эти изделия также предлагаются от нескольких брендов, различаются годами выпуска, степенью функциональности, стилистическими особенностями и другими параметрами./на правах рекламы/











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