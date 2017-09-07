Премьер-министр: Важно, что ЕБРР поддерживает нашу экономическую политику

07.09.2017 13:19 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили благодарит президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти, и команду Евробанка за поддержку развития Грузии, и курса правительства.



На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр страны отозвался на визит президента EBRD в Грузии.



По заявлению главы правительства, EBRD является важнейшим партнером Грузии, который только в течение 2016 года осуществил в стране 17 проектов, и инвестицию размером 150 миллионов евро, что по их же словам, является беспрецедентным и рекордным показателем.



"Чрезвычайно важна их поддержка в таких сферах, как энергетика, муниципальная инфраструктура, развитие малого и среднего бизнеса; Чрезвычайно важными являются конкретные программы, ориентированные на процессе сближения Грузии с Европой, в частности, развитие экспортного потенциала Грузии, ориентированного на освоение потенциала договора о свободной торговле с Европой и т.д.



Весьма важно, что Евробанк поддерживает нашу экономическую политику, и выражением этого является именно то, что их стратегия непосредственно адаптирована к повестке дня плана из четырех пунктов, что имеет для нас огромное значение. А также президент Чакрабарти озвучил послания, касающиеся прогнозов экономического роста Грузии, и подтвердил, что Грузия превысит показатель предварительного прогноза Евробанка, что очень важно для нас.



А также послания в связи с позициями Грузии в международных рейтингах, которые в последние годы значительно улучшились, являются весьма важными, особенно со стороны такой персоны, которую инвестиционный мир очень внимательно слушает. Поэтому мы хотим сказать большое спасибо президенту Евробанка за визит в Грузию, поблагодарить всю команду, и местный офис EBRD за значительную поддержку развития Грузии"- заявил Георгий Квирикашвили.



















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